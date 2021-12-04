Систему поддержки людей с аутистическими расстройствами планируют создать на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Свердловская область и Агентство стратегических инициатив планируют создать до 2025 года систему для поддержки людей с расстройством аутистического спектра. Дорожная карта программы подписана, сообщил ТАСС в субботу министр социальной политики региона Андрей Злоказов.

"Дорожная карта подписана. Она у нас идет до 2025 года. По итогу будет создана система, инфраструктура, будут кадры, оборудование. Это возможность получать реабилитацию. Сейчас есть отдельные элементы, но они не охватывают все, не покрываются все потребности", - сказал он.

По словам министра, по программе планируется сформировать информационную площадку и сервисы для поддержки людей, разработать и апробировать стандарты сопровождения граждан с данным видом расстройства. Также планируется создать службу кураторов, которые будут сопровождать людей и оказывать консультации. По словам министра, данная служба не обязательно должна быть государственной.

"Мы предусмотрели создание концепции и уже сделали, она была обсуждена - для строительства областного центра реабилитации детей-инвалидов. Чтобы это реализовать, нужно несколько лет. На разработку проектно-сметной документации планируем выйти в 2022 году", - отметил Злоказов.

Расстройство аутистического спектра - расстройство нервной системы, которое характеризуется дефицитом в социальных взаимодействиях и коммуникацией с наличием повторяющихся действий.