Греция надеется на сотрудничество с Ватиканом для защиты христиан

АФИНЫ, 4 декабря. /ТАСС/. Греция рассчитывает на сотрудничество со Святым престолом для защиты христиан в регионах, где им грозят опасности и где они подвергаются преследованиям и дискриминации. Об этом заявила в субботу президент Греции Катерина Сакелларопулу, выступая на встрече Папы Римского Франциска с представителями власти, гражданского общества и дипломатического корпуса в Президентском дворце.

"Греция надеется на сотрудничество со Святым престолом для защиты христианского населения в районах, где для него существует опасность, где оно подвергается преследованиям и дискриминации, - сказала Сакелларопулу. - Ватикан уже предпринял важные шаги в этом направлении по всему миру, особенно на Ближнем Востоке. Уважение религиозной свободы христианских общин и сохранение памятников и культурного наследия является самоочевидной предпосылкой для укрепления плюрализма и терпимости".

Президент Греции привела в пример собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле, превращенный властями Турции из музея в мечеть. "Здесь я не могу не упомянуть собор Святой Софии и поблагодарить вас за вашу горячую поддержку с тем, чтобы он остался экуменическим символом религиозного поклонения и культовым памятником мирового наследия, доступным для всех", - подчеркнула Сакелларопулу, обращаясь к понтифику.

Собор Святой Софии возводился в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана. После падения Византийской империи в 1453 году он был переделан в мечеть. В 1935 году собор стал музеем, а с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. В 1985 году собор в числе других памятников исторического центра Стамбула был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

10 июля 2020 года президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому в Соборе Святой Софии возобновились мусульманские службы. Ряд поместных христианских церквей, включая РПЦ, выразил сожаление в связи с принятым решением. Такая же реакция последовала от ЮНЕСКО. МИД Греции назвал превращение Собора Святой Софии из музея в мечеть оскорблением как христиан, так и международного сообщества.