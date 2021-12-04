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Путин примет участие в церемонии вручения премии "Мы вместе"

Она состоится 5 декабря
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье примет участие в церемонии вручения премии "Мы вместе". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"5 декабря 2021 года, в Международный день добровольцев, Владимир Путин примет участие в церемонии вручения премии "Мы вместе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава государства объявит имя победителя в номинации "Волонтер года" и в режиме видеосвязи обратится с приветствием ко всем участникам и гостям церемонии, проходящей в рамках одноименного социального форума в Москве.

Как напомнили в пресс-службе Кремля, международная премия "Мы вместе" учреждена в целях поддержки социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. В этом году на ее соискание поступило более 25 тыс. заявок.

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