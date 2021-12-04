В РФ появился стандарт волонтерства, направленный на помощь домашним животным в приютах

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Создан стандарт волонтерства, направленный на помощь домашним животным в приютах. В частности, для всех желающих были разработаны методические рекомендации по организации работы в сфере зооволонтерства, стандарт работы зооволонтера, а также образовательный курс "Как стать зооволонтером?", сообщили ТАСС в пресс-службе компании Mars Petcare.

"В рамках панельной дискуссии "Зооволонтерство - мы в ответе за тех, кого мы приручили" международного форума гражданского участия "Мы вместе" Mars Petcare совместно с Ассоциацией Волонтерских Центров и благотворительным фондом "Я свободен" объявили о завершении работы над стандартом волонтерства, направленного на помощь домашним животным в приютах", - рассказали в пресс-службе.

В результате проекта были разработаны методические рекомендации по организации работы в сфере зооволонтерства, стандарт работы зооволонтера, а также образовательный курс "Как стать зооволонтером?". Например, стандарт работы зооволонтера определяет нормативно-правовые основания для привлечения добровольцев к присмотру, уходу и оказанию помощи животным, виды работ, выполняемых зооволонтерами, а также общие требования, предъявляемые к зооволонтерам.

Главная цель образовательного курса "Как стать зооволонтером?", также представленного на сессии, - привлечение добровольцев в сферу защиты животных и предоставление научно-обоснованных просветительских материалов для тех, кто намерен правильно помогать животным в приютах. Он состоит из четырех модулей и 13 уроков, которые дадут добровольцам базовые знания об основах волонтерской деятельности в сфере защиты животных, правах и обязанностях сторон, а также правилах ухода за питомцами, практик ответственного и сбалансированного кормления и выгула. "Курс доступен как в текстовом формате, так и в формате обучающих видео, просмотр которых займет не более 2,5 часа. По результатам изучения материалов, волонтеры проходят тестирование и получают электронный сертификат. В число экспертов образовательного проекта вошли представители зоозащитных и волонтерских организаций, кинологи и ветеринарные врачи, а также эксперты Mars Petcare", - добавили в пресс-службе.

Организация работы с волонтерскими движениями

Отдельным документом, созданным в помощь приютам для животных и фондам помощи животным, стали Методические рекомендаций по организации работы с волонтерскими (добровольческими) движениями в сфере зооволонтерства. В рекомендациях приведена полезная информация о том, как привлекать зооволотеров к помощи, проводить их инструктаж и обучение.

"Важная часть нашей работы, чтобы делать мир для домашних животных лучше, - это решение проблемы бездомности питомцев. Развитие зооволонтерства приблизит нас к этой цели. Сегодня многие приюты ответственно подходят к передаче своих подопечных в семьи: проводят собеседования, оказывают информационную поддержку. Ключевым фактором успешного поиска новой семьи для питомца остается его социализация и способность общаться с человеком. По данным нашего опроса, 97% приютов нуждаются в волонтерах, чтобы выгуливать и социализировать собак. Наш курс для зооволонтеров развенчивает многие мифы о животных из приютов и дает практические рекомендации по организации безопасной и эффективной волонтерской деятельности в приютах", - цитируют в пресс-службе слова вице-президента по корпоративным отношениям Mars Petcare в России Анастасии Тимошиной.

Участники панели "Зооволонтерство - мы в ответе за тех, кого мы приручили" также подписали меморандум о сотрудничестве в разработке стандарта по корпоративному зооволонтерству. Свои подписи под документом поставили: председатель комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по молодежной политике Артем Метелев, вице-президент по корпоративным отношениям Mars Petcare в России Анастасия Тимошина, директор по корпоративной культуре и бренду "Магнит" Людмила Терехова, начальник департамента социального развития ОАО РЖД Юлия Алексеева, исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева и директор благотворительного фонда "Я свободен" Ольга Ватомская.

Стороны договорились способствовать формированию образовательного курса по корпоративному волонтерству, направленному на оказание помощи бездомным животным, на основе научных знаний и передовых практик, работе по решению проблемы бездомности животных с соблюдением гуманистических подходов, закрепленных в нормах конституции и других задачах.