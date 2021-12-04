Охотоведы в Хабаровском крае отлавливают одинокого тигренка

ТАСС, 4 декабря. Охотоведы приступили к отлову тигренка, которого обнаружили местные жители на дороге в районе имени Лазо Хабаровского края. Специалисты установили, что по окрестностям он гуляет один, без матери, сообщается в субботу в Instagram центра "Амурский тигр".

30 ноября специалисты центра "Амурский тигр" сообщали, что в Хабаровском крае очевидцы заметили тигренка, возраст которого 8-10 месяцев. Специалисты решили проверить его местонахождение, чтобы оградить от примыкающей к дорогам территории и убедиться, что рядом с ним его мать.

"Местонахождение тигренка в Хабаровском крае установлено благодаря помощи местных жителей, охотнадзор занимается его отловом. <…> Все-таки тигренок один", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ареале тигра сложилась неблагоприятная ситуация с кормовой базой, которую усугубляют тяжелые погодные условия.

На Дальнем Востоке России обитает самый крупный вид тигров в мире - амурский. Он занесен в международную Красную книгу. В середине ХХ века бесконтрольный отстрел амурских тигров привел к почти полному уничтожению популяции. Согласно последним данным, в регионах Дальневосточного федерального округа живут до 600 особей (95% мировой популяции зверя). В 2013 году по инициативе президента России Владимира Путина создали центр "Амурский тигр", который занимается защитой и расширением мест обитания этих хищников.