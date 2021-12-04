Первых мигрантов 16 декабря вывезут с Кипра по инициативе Папы Франциска

НИКОСИЯ, 4 декабря. /ТАСС/. Первые 14 из 50 мигрантов, которые будут вывезены с острова Кипр по инициативе Папы Римского Франциска, покинут остров 16 декабря. Об этом заявил в субботу министр внутренних дел Республики Кипр Никос Нурис.

Он сказал, что представители Ватикана прибыли на Кипр еще три недели назад, чтобы обсудить логистику перевоза, а также посетили центр временного содержания мигрантов "Пурнара", расположенный к западу от Никосии. "Во время переговоров мы сформировали список из 50 человек, которые переедут в Ватикан. Первые 14 человек вылетят с острова 16 декабря", - сказал Нурис. В их числе будут и два гражданина Камеруна, которые на 6 месяцев застряли в буферной зоне острова и не принимаются ни греко-кипрскими, ни турко-кипрскими властями.

Он добавил, что сам жест Папы о переселении на Апеннины 50 просителей убежища на Кипре "наглядно демонстрирует на практике ту самую солидарность", проявления которой официальная Никосия ждет от своих европейских партнеров.

Отвечая на просьбу прокомментировать информацию о том, что в субботу на шоссе Никосия - Ларнака возле деревни Коши полицейский патруль обнаружил группу из 46 новых сирийских беженцев, которых кипрским властям пришлось отправить в центр "Пурнара", Нурис дал понять, что поток мигрантов на Кипр как страну, находящуюся на внешних границах ЕС, не прекращается ни на один день, и сообщил, что, для сравнения, в пятницу в греческую часть острова прибыл 81 соискатель убежища.

Папа Римский Франциск находился с апостольским визитом на Кипре со 2 по 4 декабря. Сегодня понтифик покинул остров и прибыл в Афины.