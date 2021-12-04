Президент Греции назвала визит понтифика признаком его интереса к региону Средиземноморья

АФИНЫ, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Греции Катерина Сакелларопулу считает, что визит Папы Римского Франциска в Грецию свидетельствует о его большом интересе к региону и Средиземноморью в целом. Выступление главы государства, состоявшееся в субботу на встрече понтифика с представителями греческих властей, гражданского общества и дипломатического корпуса, транслировал телеканал EPT1.

"Ваш второй визит в нашу страну свидетельствует о вашем высоком интересе к региону и Средиземноморью в целом, а также о вашей постоянной заботе о религиозном диалоге и универсальности христианства, - сказала Сакелларопулу, обращаясь к понтифику. - Это также имеет большое символическое значение, поскольку в этом году мы отмечаем 200-летие начала Греческой революции против османского ига, которая привела к созданию современного греческого государства. Наш народ ценит вашу любовь, а также признание вами важного вклада греческой духовности в западную культуру и христианскую религию".

Глава государства дала высокую оценку деятельности понтифика, которая, по ее словам, способствует "общению и примирению между обществами". "Наше понимание ценностей является основой сотрудничества между Ватиканом и нашей страной и имеет особое значение для борьбы с грозящими нам вызовами, которые выходят за пределы наших национальных границ", - добавила она. По словам президента, пандемия показала, насколько уязвимыми и незащищенными остаются современные общества, насколько необходимы также международная бдительность и помощь между государствами.

Сакелларопулу также отметила интерес папы Франциска к борьбе за сохранность окружающей среды ради жизни будущих поколений. "Борьба с климатическим кризисом является главным приоритетом для Европы и требует целостного подхода к устойчивому развитию, а также радикального изменения нашего образа жизни. В этом контексте Греция участвует в международных инициативах по защите культурного и природного наследия от последствий изменения климата", - сказала она.

Греческий президент коснулась и реакции Папы Римского на ситуацию с беженцами и нелегальными мигрантами, прибывающими в Грецию и другие страны Европы. "Вы систематически способствовали преодолению кризиса и признали гуманизм греков, а также несоразмерное бремя, которое они несли, - сказала она. - В свою очередь наша страна прилагает все усилия для предотвращения незаконной перевозки людей и их политической эксплуатации".

Визит Папы Римского в Грецию

В субботу Папа Римский Франциск прибыл в Грецию с апостольским визитом. В Афинах он проведет встречу с главой Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископом Иеронимом II и выступит перед католическим духовенством. В воскресенье понтифик отправится на остров Лесбос, где посетит центр приема беженцев и мигрантов, затем вернется в Афины.

Папа Иоанн Павел II в мае 2001 года стал первым понтификом, посетившим Грецию после Великой схизмы (церковного раскола) 1054 года, когда произошло окончательное разделение церквей на католическую и православную. В 2016 году Папа Франциск посетил Лесбос с однодневным визитом, где встретился с Патриархом Константинопольским Варфоломеем и предстоятелем ЭПЦ Иеронимом II. Тогда Франциск взял с собой 12 беженцев из лагеря на Лесбосе на обратный рейс в Рим.