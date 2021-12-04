"Единая Россия" создаст цифровой ресурс, помогающий родителям детей с инвалидностью

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Председатель комиссии президиума генерального совета "Единой России" по работе с обращениями граждан, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что в партии появится новый цифровой проект, предоставляющий информацию для родителей, у которых есть дети с особенностями развития.

"На приеме 1 декабря, который провел председатель партии Дмитрий Анатольевич Медведев, обратились люди, которые рассказали о личном, также были подняты серьезные системные вопросы. <...> Благодаря этому приему в партии будет новый проект, который позволит аккумулировать на одной цифровой площадке всю необходимую информацию для родителей, у которых есть дети с особенностями развития", - сказала она в субботу в ходе третьего этапа съезда "Единой России".

С 1 по 10 декабря партия "Единая Россия" проводит уже ставшие ежегодными приемы граждан. Впервые единый день приемов по случаю дня рождения партии прошел в 2013 году, тогда в приемные обратились более 22 тыс. граждан. С тех пор ежегодно стали проводиться дни, недели и декады приемов. Изначально они проходили в общественных приемных председателя партии, затем стали использоваться дополнительные площадки, в том числе в социальных учреждениях.