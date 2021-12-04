Военные медики вышли на работу в больницы Псковской области

ТАСС, 4 декабря. Военные медики начали работу в больницах и поликлиниках Псковской области. Как сообщил в субботу в своем обращении в официальном аккаунте в социальной сети Instagram глава региона Михаил Ведерников, они будут работать в области в течение месяца.

"В Псковскую область уже прибыли 27 врачей, это военные медики, также ординаторы и студенты военно-медицинских академий. Они уже вышли на работу в областную инфекционную больницу, в псковскую городскую и детскую поликлиники, Псковскую и Великолукскую межрайонные больницы. В течение месяца они будут оказывать нашим врачам необходимую помощь", - сказал Ведерников.

Решение о направлении сводного отряда в регион было принято по договоренности Ведерникова и министра обороны РФ Сергея Шойгу. Глава Псковской области отметил в своем обращении, что медики региона работают на износ. "Наши медики уже третий месяц работают в крайне напряженном, изматывающем графике, это, конечно, тоже риски, всем нужны нормальные выходные", - добавил он.

Ведерников выразил озабоченность, что система здравоохранения региона может не выдержать, если новая волна коронавируса наступит до того, как ослабнет предыдущая. Он призвал жителей соблюдать меры предосторожности и вакцинироваться.

В Псковской области с начала пандемии выявлено 66 934 случая заражения коронавирусом, 187 случаев - за последние сутки. Выздоровели 58 493 человека, 1 103 пациента умерли.