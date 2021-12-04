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Пандемия COVID-19

В Замбии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса

Трое заразившихся помещены на карантин в больницу

ПРЕТОРИЯ, 4 декабря. /ТАСС/. Первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлены в Замбии. Об этом объявила в субботу министр здравоохранения африканской страны Силвия Масебо.

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"У трех человек, находящихся на территории Замбии, обнаружен омикрон-штамм", - цитирует ее новостной портал Zambia-24. По словам Масебо, новый штамм выявлен у полностью вакцинированного мужчины, который недавно вернулся из зарубежной поездки. Какую именно страну или страны он посетил, не сообщается. Двое других - прошедший полный курс вакцинации мужчина, который также совершал международные поездки, и 24-летняя женщина. Последняя проживает в Лусаке и никогда не выезжала за пределы страны, однако работает в ассоциации водителей грузовиков.

Министр заявила, что все трое помещены на карантин в национальную кардиологическую больницу. Медики заняты также отслеживанием всех контактов, которые могли иметь инфицированные омикрон-штаммом на территории Замбии.

Замбия стала седьмой по счету страной Африки, где обнаружены инфицированные омикрон-штаммом коронавируса. Ранее заразившиеся этим вариантом были выявлены в ЮАР, Зимбабве, Гане, Ботсване, Нигерии и Мозамбике. Замбия граничит с Зимбабве и Ботсваной.

Теги
БотсванаЮАРГанаМозамбикНигерияЗамбияПандемия COVID-19
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