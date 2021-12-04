В работе Instagram произошел сбой

ТАСС, 4 декабря. Перебои в работе социальной сети Instagram наблюдаются в субботу у пользователей из России, а также Белоруссии и Украины. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По информации сервиса, в 17:00 мск число жалоб достигало 1 025. Отмечается, что 54% пожаловавшихся пользователей испытывают проблемы с приложением, у 25% есть проблемы с веб-сайтом, у 21% есть сложности с подключением к серверу. Наиболее активно, по данным сервиса, о неполадках сообщали пользователи в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, а также в Белоруссии и на Украине.

ТАСС направил запрос в пресс-службу компании.