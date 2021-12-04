Новогодняя ярмарка начала работу в "Гостином дворе" в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,т4 декабря. /ТАСС/. Новогодняя ярмарка открылась во дворе "Большого Гостиного двора", здесь разместились торговые павильоны и фуд-корты, а также организовали дегустацию кондитерских изделий и согревающих напитков, на входе никаких ограничений не предусмотрено. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе универмага.

"Сегодня состоялось открытие нашей ярмарки, вход для посетителей будет свободным, ПЦР-тесты и QR-коды предъявлять не нужно, работать она будет до окончания новогодних праздников. В течение дня будет открыта с 11:00 до 21:00. Для посетителей мы организовали фуд-корты и торговые стенды с новогодним ассортиментом", - пояснили в пресс-службе "Гостиного двора".

В пресс-службе также добавили, что по выходным для гостей ярмарки будут выступать Дед Мороз и Снегурочка, а по будним дням планируются фольклорные выступления и театральные постановки. Кроме того, в импровизированных торговых залах можно будет приобрести эксклюзивные елочные украшения, товары для дома, подарки и сувениры.

Как ранее сообщали власти Петербурга, на новогодние праздники не планируется проводить массовые мероприятия на главной городской площади - Дворцовой - в новогоднюю ночь из-за действующих коронавирусных ограничений. Общественный транспорт в ночь на 1 января будет работать в режиме обычного выходного дня. Как отмечал вице-губернатор Борис Пиотровский, в этом году фокус празднования в Петербурге сместили с новогодних мероприятий на украшение города, будет около 4 тыс. элементов декора.

Центральная городская ярмарка откроется 25 декабря на Манежной площади, кроме того, в разных районах города будут работать праздничные площадки.

"Большой Гостиный двор", расположенный в центральной части Петербурга, является памятником истории и архитектуры XVIII века, находится под охраной ЮНЕСКО. Его соновала Елизавета Петровна в 1748 году, строительство длилось с 1761 по 1785 годы. Архитектором здания в стиле раннего классицизма стал Валлен-Деламот. Изначально здесь располагался центральный оптовый Гостиный двор, а с начала XX века он превратился в универмаг. Торговые помещения гостиного двора занимают 13 тыс. кв. м, при этом площадь всего комплекса зданий универмага - 78 тыс. кв. м. В 1840-х годах Гостиный двор стал одним из первых зданий, где провели газовое освещение.