Жюри интернет-премии "Прометей-2021" объявило лауреатов

ПЯТИГОРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Жюри Всероссийской интернет-премии "Прометей-2021" объявило имена победителей в основных и специальных номинациях. Торжественная церемония состоялась в Пятигорске Ставропольского края в субботу.

"Мы рады, что премия вернулась на Кавказ. Благодарны за постоянное внимание и интенсивную работу премии "Прометей" со всем нашим информационным сообществом на Кавказе. ТАСС является для нас хорошим информационным партнером, задает определенные стандарты качества, которые на медиарынке Кавказа являются эталоном", - сказал на вручении премии помощник полномочного представителя президента в СКФО Сергей Стариков.

Заместитель председателя правительства Ставропольского края Игорь Бабкин отметил, что мероприятие собрало участников, осознающих значение интернет-технологий. "Приятно, что сегодня здесь собрались люди, которые понимают и ощущают значимость интернет-технологий, интернет-коммуникаций в современном мире", - сказал Бабкин.

Руководитель оргкомитета интернет-премии Раджаб Мусаев сообщил ТАСС, что премия проводится уже в 11-й раз. "В конкурсе участвует вся Россия, иногда есть представители из других стран. В этом году всего было около 100 участников. Компетентное жюри выбрало 17 победителей в шести специальных и 11 основных номинациях, им вручили бронзовые статуэтки", - сказал Мусаев.

Победители в номинациях

Победителем премии в номинации "СМИ" назвали телеканал "Россия-24". В номинации "Спорт, здоровый образ жизни" статуэтка досталась Федерации гандбола России. Северо-Кавказский институт-филиал РАНХиГС победил в номинации "Наука и образование", а онлайн-гипермаркет "Пархато" - в номинации "Экономика и бизнес".

Интернет-премию "Прометей-2021" в номинации "Общественная деятельность" получил совет по культуре молодежного парламента при Государственной думе. "СберЗвук" стал лучшим в номинации "Развлечения, отдых, туризм", а администрация главы Кабардино-Балкарской Республики в номинации "Власть и государство". В номинации "Промышленность и производство" наградой отметили ПАО "Северсталь", "Прометея" за "Технологии и инновации" получило объединение "Европласт".

Кинокомпанию STAR MEDIA отметили лучшей по итогам 2021 года в номинации "Культура и искусство". В номинации "Бизнес-образование" лауреатом стала Академия Бизнеса банка "Открытие".

Помимо основных номинаций жюри выбрало победителей в специальных номинациях. Так, лучшим детским спортивным проектом стала детская лига по дзюдо "ЛокоДзюдо". Специальную номинацию "Памяти Михаила Юрьевича Лермонтова" присудили Государственному музею-заповеднику М.Ю. Лермонтова. Награду "За пропаганду этнических танцев в новых медиа" получила хореограф Сальма Галаева.

Специальной номинацией "Подвижничество" наградили проект Миланы Урусовой "Я хочу как ты" телеканала "Краснодар". Премию "Прометей" "За укрепление этноконфессионального согласия на Северном Кавказе" получил цикл фильмов "Вершины Кавказа" портала "Кавказ Сегодня", а также Центр креативных решений Юлии Овдиенко.

В жюри премии "Прометей-2021" вошли: генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев, депутат Государственной думы Елена Бондаренко, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев, руководитель оргкомитета премии "Прометей" Ражап Мусаев, актер Гоша Куценко, фотограф Антон Ланге, советник руководителя Роскачества Антон Буланов, директор Высшей школы маркетинга и развития бизнеса ВШЭ Евгений Бармин, мэр Железноводска Евгений Моисеев.

О премии

Интернет-премией "Прометей" отмечаются наиболее полезные для общества проекты. В конкурсе принимают участие сайты и мобильные приложения, а также интернет-проекты коммерческих, общественных, государственных организаций и СМИ. Основной критерий, по которому оцениваются работы, - наличие реального вклада в жизнь людей. Цель "Прометея" - "вдохновить деятелей digital-индустрии на новые свершения, поддержать их в стремлении делать жизнь людей проще, богаче, удобнее и насыщеннее".

С 2011 года в премии участвовали тысячи проектов и конкурсантов, из которых более 200 в итоге стали ее лауреатами.

Организатор премии - информационное агентство ТАСС. Генеральный партнер премии - ПАО "Трансконтейнер". Партнерами конкурса также выступили Агентство стратегических инициатив, ФРИИ, Национальная ассоциация телерадиовещателей, "Девятая волна" и другие.