На Эльбрусе открыли горнолыжный сезон

ТАСС, 4 декабря. Горнолыжный курорт Эльбрус открыл зимний сезон 2021-2022 годов. Гости спустились по заранее подготовленным трассам, которые могут конкурировать с европейскими горнолыжными курортами. Такое мнение выразил гендиректор АО "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев журналистам в субботу.

"К сезону в этом году мы приступили чуть позже, была достаточно теплая осень, но сегодня, спустившись в числе первых, с удовольствием хочу отметить, что горнолыжные трассы идеальны. Многие люди получают удовольствие от спуска, катания на Эльбрусе. Эльбрус - бренд мирового уровня, мы постарались к сезону соответствовать этому стандарту", - сказал Тимижев.

Он также пояснил, что с каждым годом курорт будет расширяться. "В соответствии с теми планами, которые поставило правительство перед нами, к 2024-2025 годам получим иной курорт Эльбрус с точки зрения качества инфраструктуры. Будут достаточно расширены зоны отдыха и катания, внизу будет благоустроена территория, есть планы строительства гостиничной и ресторанной инфраструктур", - добавил он, отметив, что инфраструктура Эльбруса морально и физически устарела и не может конкурировать с европейскими курортами. "Эльбрус как гора, как уникальный памятник природы будет и так являться точкой притяжения туристов, а наша задача - создать комфортные условия, чтобы им хотелось возвращаться сюда", - подчеркнул Тимижев.

Возможности для отдыха

Зона катания на горнолыжном курорте Эльбрус с 4 декабря открыта от станции "Кругозор" до "Гарабаши", это около 6 км трасс, пояснили в АО "Кавказ.РФ". На курорте - самая высокогорная зона катания в стране: нижняя точка лежит на высоте 2,35 тыс. м, где находится и детская учебная зона SABY PARK, и единственная зеленая трасса для начинающих. Всего на курорте 17 км трасс с общим перепадом высот в 1,5 тыс. м. На каждой станции канатных дорог работают смотровые площадки и кафе.

Работают и сопутствующие сервисы: прокаты снаряжения, кафе и ремонт оборудования.

На Эльбрусе день катания весь сезон, как и в 2020 году, стоит 2 тыс. рублей на все три очереди, цена вырастет на 200 рублей на период новогоднего катания. "Среди тарифных новинок, например, возможность кататься только половину дня на выбор: с утра или с полудня, возможность комбинировать тарифы 2, 3, 5, 7 и 10 дней в сезоне. Туристический билет на один подъем и спуск весь сезон продается по одной цене: 1,4 тыс. рублей - взрослым, 900 - детям", - уточнили в компании. Еще одна новинка сезона - семейный туристический тариф: для двоих взрослых и двоих детей подъем и спуск обойдутся в 3,7 тыс. рублей, а каждый следующий ребенок получает скидку 40%. Актуальный для альпинистов тариф только на спуск стоит 800 рублей для взрослых, 500 рублей для детей.

В этом сезоне скидка для гостей от 64 до 74 лет включительно выросла на 30% и составила 40%, бесплатно могут кататься все, кто младше пяти и старше 75 лет. Еще одна новинка сезона - бесплатный Wi-Fi на станциях курорта от "Поляны Азау" до "Гарабаши".

Обеспечение безопасности

Курорт Эльбрус сотрудничает только с инструкторами школы Elbrus Adventures, АО "Кавказ.РФ" заключило соглашение и с Ассоциацией горных гидов России (АГГР), профессиональным объединением сертифицированных горных гидов. Гора Эльбрус - признанный международный центр альпинизма и внетрассового катания, но курорт Эльбрус несет ответственность только за гостей курорта, находящихся на гондольных канатных дорогах от станции "Поляна Азау" до станции "Гарабаши" и в границах маркированных трасс, напомнили в АО.

"Несмотря на это, курорт не отстраняется от безопасности восхождений, внетрассового катания и трекинга. АГГР участвует в разработке рекомендаций по регулированию альпинистских восхождений, акклиматизационных выходов и внетрассового катания, обучает и сертифицирует гидов, осуществляет мониторинг их деятельности, реализует мероприятия по повышению безопасности при восхождениях и внетрассовом катании. Если гость желает под свою ответственность заняться внетрассовым катанием или альпинизмом, мы рекомендуем обратиться именно к гидам АГГР", - уточнили в компании.

Курорт стал одним из первых в стране, где ввели QR-коды для проезда на канатных дорогах в соответствии с указом главы Кабардино-Балкарии. Чтобы получить ски-пасс, нужно предъявить кассиру QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании или свежий отрицательный ПЦР-тест (действует 72 часа), в местах общего пользования необходимо соблюдать масочный режим.

О курорте

Горнолыжный курорт Эльбрус располагается на южных склонах горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В 2015 году на курорте построили третью очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе (3 847 м). Горные районы притягивают любителей активного отдыха, а Эльбрус - самая высокая вершина Европы (5 642 м) - популярен как круглогодичный курорт.

До 2030 года планируется существенно расширить зону катания, довести ее почти до 50 км. В ближайшие годы заработают еще две высокогорные канатные дороги и почти 6 км трасс к ним. В дальнейшем построят еще 11 канатных дорог, благоустроят "Поляну Азау" на высоте 2,35 тыс. м. Количество мест размещения увеличат с 800 до 4,2 тыс., что позволит к 2030 году принимать больше 1 млн туристов в год.

"К середине ноября 2021-го курорт с начала года посетили более 360 тыс. человек, что более чем на 30% выше, чем в этот же период в допандемийный 2019 год. Если сравнить с этим же периодом 2020 года, когда курорт не работал часть сезона из-за локдауна, то цифры выросли в два раза", - добавили в компании.