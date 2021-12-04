Кириенко поддержал идею по увеличению числа детских и подростковых психиатров

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в субботу в ходе встречи с победителями международной премии "Мы вместе" поддержал инициативы по увеличению числа детских и подростковых психиатров и созданию особых образовательных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Встреча прошла на площадке форума гражданского участия "Мы вместе" в Манеже. С инициативой по созданию особых условий для получения образования детьми с ОВЗ в пяти пилотных регионах выступила Анастасия Гилеева из Пермского края. Она обозначила проблему доступности образования для этой категории школьников. Наталья Треушникова из Москвы занимается профилактикой подросткового суицида. Она указала на нехватку детских и подростковых психиатров.

"У нас достаточное количество инструментов для самостоятельного решения вопросов. Просьба максимально использовать эту инфраструктуру, в ней еще много возможностей, которые не использованы. Нам крайне полезна обратная связь: каждую ситуацию в ручном режиме не решишь", - отметил Кириенко. По его словам, необходимо понять, какие институциональные решения еще важно создать. "Обменивайтесь опытом, используйте наиболее удачные кейсы при возникающих вопросах", - сказал финалистам первый замруководителя администрации президента РФ.

На встрече победители также представили проекты по ремонту ветхого жилья пожилых людей, ветеранов. маломобильных граждан, одиноких и многодетных родителей, по сбору вещей для многодетных, малоимущих семей и так далее.

Международная премия "Мы вместе" запущена по поручению президента для поддержки социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. Она посвящена достижению национальных целей развития России.