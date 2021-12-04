Кириенко: конкурс "Цифровой прорыв" показал, что программисты в РФ одни из лучших в мире

КАЗАНЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Всероссийский конкурс для IТ-специалистов "Цифровой прорыв" состоялся и показал, что российские программисты являются одними из самых профессиональных в мире. Такое мнение высказал в субботу первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая по видеосвязи на финале конкурса.

"Конкурс получился, конкурс в очередной раз показал, что российские специалисты программирования - одни из самых профессиональных и крутых в мире. Вы все победители. Вы уже доказали свой профессионализм, для вас нет не решаемых задач. Ваш успех - это успех всей нашей страны", - сказал Кириенко, обращаясь к финалистам конкурса.

По его словам, с каждым годом в конкурсе принимают участие все большее количество людей, у форума нет границ - ни возрастных, ни территориальных. "В этом году на конкурсе установлен абсолютный рекорд с точки зрения отсутствия границ возрастных. Считается, что IT - сфера для молодых людей, но я знаю, что в этом году в финал вышел 83-летний участник из Петербурга. А самая молодая команда из города Тбилиси - всем участникам по 18 лет", - сказал Кириенко. Он также добавил, что на форуме "стали достойно выступать" девушки, есть семейные команды - мама и сын прошли в финал.

Кириенко также отметил, что за 48 часов непрерывной работы в финале конкурсанты смогли показать, что способны решать самые сложные задачи. "Вы показали не только личное профессиональное мастерство, вы показали умение работать в команде. Это самое важное в жизни - умение командной работы, наличие рядом надежного плеча. Это то, что всегда будет помогать в жизни", - сказал Кириенко.

Он подчеркнул, что слова восхищения высказывали и компании-партнеры, которые представили свои конкурсные задания. "Задания, которые вы решали, это не выдумка, это реальные задачи, которые действительно нужны и будут реализованы. Компании-заказчики высказывают восхищение и удивление тем, что их штатные программисты взяли бы на это задание полгода, а оказалось, что их можно сделать за 48 часов. И команды "Цифрового прорыва" выполнили эту работу и предложили уникальные решения", - сказал Кириенко, уточнив, что многие из заказчиков, предлагавшие свои задания, не скрывали заинтересованность в том, чтобы пригласить к полноценному сотрудничеству и переманить к себе на работу команды участников форума.

О конкурсе

Финал третьего сезона конкурса проходит в городе Иннополис (Татарстан) 2-4 декабря.

Конкурс "Цифровой прорыв" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", который реализуется в рамках национального проекта "Образование". Главная цель - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России.

Первый конкурс начался в апреле 2019 года, второй - в марте 2020 года. В этом году в конкурсе принимали участие более 110 тысяч человек. За три сезона в нем соревновались уже больше четверти миллиона человек.