В Карачаево-Черкесии в 2021 году очистили от мусора более 1,6 тыс. км береговой линии

ЧЕРКЕССК, 4 декабря. /ТАСС/. Участники акции "Вода России" в Карачаево-Черкесии с начала 2021 года очистили более 1,6 тыс. км береговой линии от мусора, сообщили ТАСС в субботу в Министерстве экологии и природных ресурсов республики.

"Всероссийская акция "Вода России" стартовала в России в 2014 году. Карачаево-Черкесия присоединилась к акции с момента запуска. В первый год была проведена одна акция с участием 14 человек, в 2021 году проведено 152 акции с участием 147 220 человек. Общая протяженность очищенных берегов составила 1 633,9 км", - рассказала собеседница агентства.

В министерстве отметили, что за 2021 год в республике очистили берега 22 водоемов. В рейтинге активности среди регионов страны Карачаево-Черкесия заняла второе место, в 2020 году республика занимала шестое место. За прошедший год участники убрали 550 км берегов.

Возраст самого юного участника акции за восемь лет участия региона составил один год и 11 месяцев. Самая высокогорная акция в Карачаево-Черкесии прошла в 2019 году на вершине Алибекского водопада.

"Прежде всего министерство благодарит всех участников акции, это наше общее достижение. Карачаево-Черкесия является одним из самых водных регионов России. И очень важно, что проведение подобных акций дает нам всем уникальную возможность вот уже на протяжении восьми лет вносить свой вклад в сохранение этих уникальных богатств", - добавили в Минприроды.

Акция "Вода России" проводится с 2014 года, с 2019 года она стала частью федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология". К концу 2024 года планируется расчистить 15,2 тыс. га рек, озер и водохранилищ.