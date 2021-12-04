В Иннополисе наградили 36 команд - победителей всероссийского конкурса "Цифровой прорыв"

ИННОПОЛИС, 4 декабря. /ТАСС/. Церемония закрытия финала всероссийского конкурса "Цифровой прорыв - 2021" завершилась в Иннополисе. 36 победителей разделили приз в 24 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

В состязании принимала участие 251 команда со всей России. Призовой фонд финала составил 24 млн рублей. Победителями в 12 номинациях стали 36 команд из Татарстана, Москвы, Московской области, Чечни, Нижегородской области, Башкортостана, других регионов. Еще семь команд разделили грантовый фонд от партнеров - более 2 млн рублей.

"232 команды дошли до финала. Это значит, что 232 решения были сгенерированы всего за 48 часов. Это поразительный результат на самом деле, который говорит о том, что "Цифровой прорыв" - это давно уже не просто конкурс, это не просто задачи, которые мы решаем, это еще и взгляд в будущее", - сказал на церемонии закрытия директор РАЭК, руководитель проекта "Цифровой прорыв" Сергей Плуготаренко.

Он подчеркнул, что необходимо следить за решениями команд-победителей. "Они должны покупаться, в них должны вкладывать деньги инвесторы. Будем следить, чтобы у этих проектов, команд, ребят было светлое будущее", - сказал Плуготаренко.

Генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров отметил, что в третьем сезоне конкурса "Цифровой прорыв" был достигнут рекорд. "Он не такой заметный внешне, но для нас очень важный. На этом финале через все Check Point прошли 93% команд. Такого не было никогда. Это говорит о том, то участники действительно сильные, настойчивые, уверенные и профессиональные", - сказал Комиссаров.

Заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов отметил, что такие проекты являются технологическим и социальным лифтом. "[Дают] возможность реализовать свой интеллектуальный потенциал в нашей стране. <...> Татарстан будет рад приветствовать и следующий конкурс "Цифровой прорыв", если такое решение будет принято. Будем рады приветствовать всех участников на территории Иннополиса", - сказал Шайхутдинов.

О конкурсе

Финал третьего сезона конкурса проходил в городе Иннополисе (Татарстан) 2-4 декабря. "Цифровой прорыв" является флагманским проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". Он реализуется в рамках национального проекта "Образование". Главная цель - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. Первый конкурс начался в апреле 2019 года, второй - в марте 2020 года.

В этом году хакатоны конкурса "Цифровой прорыв" прошли в гибридном формате: онлайн плюс офлайн. В течение года организовали 52 региональных IT-хаба, которые приняли участников на своих площадках.