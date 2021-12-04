В Москве объявили лауреатов премии "Мы вместе"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Имена лауреатов премии "Мы вместе" назвали 4 декабря на одноименном международном форуме гражданского участия, который проходит в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве с 2 по 5 декабря. Победители получат гранты на реализацию своих инициатив.

В категории "НКО" в номинации "Технологии для жизни" первое место занял проект "Особый случай" от Пермской краевой общественной организации защиты прав детей-инвалидов и их семей "Счастье жить". Инициатива реализуется по всей России. Среди целей проекта - создание качественного видеоконтента специальных адаптированных занятий для детей, а также предоставление специальной материальной помощи семьям с детьми с ОВЗ, чтобы они учились дистанционно, в том числе получали дополнительное и специальное коррекционное образование.

В категории "Волонтеры" выиграл проект "Школа новых профессий: виртуальные лаборатории Lomonosov Studio". "Мария Собко из Москвы предложила инициативу, которая поможет вовлечь молодежь в разработку и использование современных цифровых технологий VR/AR. Мария стремится повысить интерес учеников благодаря замене классических методов обучения на более практические и наглядные, а также благодаря внедрению элементов геймификации в образовательный процесс", - рассказали журналистам в пресс-службе Росмолодежи.

В категории "Волонтеры" в номинации "Помощь людям" победу одержала жительница Алтайского края Анна Манойленко со своим проектом "Добрые вещи". Во время реализации ее проекта в Барнауле появилось пространство для обмена одеждой. Проект подхватили в Бийске, Алейске, Яровом, Павловске, Ребрихе. Среди НКО на первом месте проект "Технология "Алло, волонтер!" от ресурсного центра по развитию добровольчества в сфере социальной защиты и социального обслуживания в Тюменской области. Проект охватывает территорию Ханты-Мансийского автономного округа. Это телефонная служба, предназначенная для общения, поддержки жителей пожилого возраста добровольцами по телефону.

Победители трека "Волонтеры и НКО" получат грант на реализацию своей инициативы до 2,5 млн рублей.

Бизнес-трек

В категории "Малый и средний бизнес" в номинации "Технологии для жизни" выиграл проект "Хвосты и лапки", созданный ООО "МТ-технологии". Это онлайн-платформа, с помощью которой жители могут пожертвовать средства приютам для животных, выбрать домашнего питомца и узнать о других форматах поддержки. В категории "Федеральный бизнес" победителем стал проект "Сервис подбора психологов Alter" от ООО "Альтер". Это бесплатный онлайн-сервис подбора психологов, который "поможет обеспечить доступ к качественной психологической помощи людям по всей России, повысить психологическую грамотность населения и уровень доверия к психологам и психотерапии".

В категории "Малый и средний бизнес" в номинации "Помощь людям" победу одержал проект корпоративного волонтерского движения "Добрые сердца", его создали в ПАО АНК "Башнефть". Инициатива направлена на развитие волонтерской деятельности среди работников компании. Сотрудники помогают детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, участникам войны и труженикам тыла, занимаются охраной окружающей среды. В категории "Федеральный бизнес" победил проект "Программа PRO" от АО "Газпром медиахолдинг". Программа помогает укрепить корпоративную культуру, развить навыки сотрудников и решить социальные проблемы с помощью добровольчества.

Победители трека "Бизнес" получают возможность бесплатного участия в 2022 году в Петербургском международном экономическом форуме, участия в образовательной стажировке "Программы мобильности".

Школьные проекты

В номинации "Культурное наследие" первое место среди детей 14-17 лет занял проект Дмитрия Афонина из Тамбовской области. Это интерактивный музей "История семьи - история Победы". Проект создали для восстановления и сохранения памяти об участниках Великой Отечественной войны. В номинации "Комфортный город" выиграл проект Дарьи Фадеевой из Тульской области "Школьный двор - территория радости". Дарья предложила создать дизайнерский проект по преобразованию пришкольного участка и преобразованию территории школы в комфортную, красивую и экологически чистую зону. В номинации "Здоровье нации" победил проект Алины Нурмиевой из Татарстана под названием "Как не убить себя". Это пособие для подростков по формированию здорового образа жизни. Уже выпущено 10 экземпляров пособия.

В номинации "Зеленая страна" первое место занял проект "Особенные животные". Кристина Станкова из Приморского края строит из полипропиленовых труб инвалидные коляски для кошек и собак, а затем отправляет их в приюты по всей стране. "Такая технология не только делает конструкцию прочной и легкой, но и позволяет заботиться об экологии. Ведь Кристина использует исключительно вторсырье. Благодаря проекту 100 бездомных животных получили коляски и могут вести полноценный образ жизни", - подчеркнули в Росмолодежи.

В номинации "Страна возможностей" первое место занял проект Софии Меркурьевой из Нижегородской области под названием "Правовая аксиома". Это медиативный кружок, который направлен на теоретическую и практическую подготовку школьников-медиаторов и повышение эффективности ведения профилактической и коррекционной работы. Навыки правильного выхода из конфликтной ситуации в современном мире имеют важное значение, так как подростки особенно часто попадают в конфликтные ситуации.

Победители трека "Волонтеры и НКО" в возрасте 14-17 лет получат грант в размере до 600 тыс. рублей на реализацию своей инициативы.

О форуме

Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит в преддверии Дня добровольца с 2 по 5 декабря, его посвятили социальному партнерству в целях устойчивого развития. Форум проводится в России с 2015 года, в этом году он пройдет под эгидой ЮНЕСКО. Деловая программа форума включает направления "Экология", "Социальная поддержка", "Образование", "Культура", "Медиа", "Здоровье" и "Спорт". С лекциями и мастер-классами выступят более 150 спикеров, которые представляют органы власти, ведущие НКО, коммерческие компании и СМИ. Центральным событием форума станет торжественная церемония вручения международной премии "Мы вместе".