Без электричества в Новгородской области из-за непогоды остаются 2 тыс. человек

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 декабря. /ТАСС/. Более 2 тыс. человек в трех районах Новгородской области остаются в зоне отключения электроснабжения из-за снегопада. Об этом в субботу сообщает официальный представитель губернатора Новгородской области Николай Шестаков в своем Telegram-канале.

"В Новгородской области 4 декабря на 19:00 в зоне отключения электроэнергии 178 населенных пунктов, 2162 человека. Динамика положительная. Отключения зафиксированы: Окуловский, Пестовский, Мошенской районы", - говорится в сообщении.

По данным регионального ГУ МЧС, на 11:00 4 декабря в зоне отключения находились семь районов и 4,3 тыс. человек. Всего в восстановительных работах задействовали 253 человека, 64 единицы техники.

4 и 5 декабря на территории области продолжит идти снег, возможно образование гололедицы. Восстановительные работы продолжаются.