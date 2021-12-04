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Пандемия COVID-19

В Чили выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

Отмечается, что заболевший иностранец был привит двумя дозами вакцины Pfizer

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 декабря. /ТАСС/. Чилийские власти подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщил в субботу департамент здравоохранения региона Вальпараисо.

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"У резидента Чили, приехавшего из Ганы, был выявлен омикрон-штамм, что стало первым случаем заражения [этим штаммом] в Чили", - говорится в сообщении.

По словам ведомства, заразившийся иностранец, живущий в Чили, въехал в страну 25 ноября. В день прилета в аэропорту ему сделали тест на коронавирус, который показал положительный результат. Дополнительный анализ показал, что речь идет об омикрон-штамме.

"Пассажир, который был привит двумя дозами вакцины Pfizer, чувствует себя нормально и сейчас находится на карантине", - отметили в департаменте. По их данным, путешественник перед вылетом в Чили сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

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ЧилиПандемия COVID-19
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