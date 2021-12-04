Первые два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Румынии

БУХАРЕСТ, 4 декабря. /ТАСС/. Первые два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрированы в Румынии. Об этом сообщило в субботу министерство здравоохранения страны.

"Этим вечером Национальный институт здравоохранения получил результаты секвенирования, проведенного в бухарестском НИИ военной медицины "Кантакузино", которые подтверждают наличие нового штамма "омикрон" у двух пассажиров авиарейса из ЮАР, прибывших в Бухарест 30 ноября", - указывается в сообщении Минздрава.

Речь идет о 48-летней женщине из уезда Брашов и 59-летнем мужчине из уезда Васлуй. Оба пациента, изолированные в домашних условиях, не имеют симптомов заболевания COVID-19.

В настоящее время ожидается результат секвенирования пробы, взятой у третьего пассажира с положительным тестом на коронавирус, прибывшего этим же рейсом из ЮАР.