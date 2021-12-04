Более 17 тыс. жителей Ставрополья остались без тепла из-за аварии на теплотрассе

СТАВРОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Авария на теплотрассе привела к отключению теплоснабжения в 141 многоквартирном доме в городе Невинномысске в Ставропольском крае. В зоне отключения проживают более 17 тыс. человек, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В городе Невинномысске в 21:30 мск [субботы] для ликвидации порыва на теплотрассе диаметром 500 мм произведено отключение 141 многоквартирного дома с населением 17 450 человек. Планируемое время завершения работ - 16:00 мск 5 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС, к работе привлечены 17 человек и шесть единиц техники. По информации Гидрометцентра по Ставропольскому краю, в ночь с субботы на воскресенье температура воздуха в регионе местами от минус одного до плюс четырех градусов, преимущественно без осадков.