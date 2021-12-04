В Чехии отменили театрализованную реконструкцию Аустерлицкого сражения

ПРАГА, 4 декабря. /ТАСС/. Эпидемия вызываемого коронавирусом заболевания стала причиной отмены масштабной реконструкции Аустерлицкого сражения, произошедшего 2 декабря 1805 года на юго-востоке Чехии у города Славков (немецкое название - Аустерлиц), которая была запланированная на субботу. Об этом сообщил ТАСС главный организатор, президент зарегистрированного в Евросоюзе общества "Международный проект Аустерлиц" Мирослав Яндора.

"Из-за эпидемии ковида и введенных властями эпидемиологических мер по защите здоровья граждан готовившаяся в течение года с масштабным международным участием реконструкция Аустерлицкого сражения, приуроченная к его 216-й годовщине, была отменена, - сказал он. - Она должна была состояться на месте исторической битвы. Предполагалось, что в ней должны были быть задействованы 1 500 увлеченных историей наполеоновских войн активистов военно-исторических клубов и профильных объединений из 15 стран".

Торжественные мероприятия, кульминацией которых должна была стать театрализованная реконструкция Аустерлицкого сражения, ежегодно проводились в Чехии, но устоявшуюся десятилетиями традицию нарушила пандемия. В текущем году они были отмены уже во второй раз. Коронавирус сорвал их реализацию впервые в 2020 году, когда исполнилось 215 лет с момента битвы, ставшей одной из крупнейших в период наполеоновских войн.

Аустерлицкое сражение, вошедшее в историю также как "битва трех императоров" - российского Александра I, австрийского Франца I и ставшего их противником Наполеона, длилась более четырех часов. В ней погибли и получили тяжелые ранения 6 тыс. австрийских, 8,4 тыс. французских и 20 тыс. русских воинов.

В память о них на возвышающемся над местом кровавой баталии холме возведен величественный монумент. Он назван "Могила мира", что связано с потерей у европейцев после Аустерлицкого сражения надежды на пресечение экспансии наполеоновской империи. Эта надежда к ним возвратилась лишь после разгрома в 1812 году французской Великой армии в России.