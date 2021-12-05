В столице пройдут праздничные мероприятия в честь 80-летия Битвы за Москву

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Тематическая программа в честь 80-летия Битвы за Москву 5 декабря пройдет в культурных учреждениях столицы и Подмосковья. Гостей ждут десятки мероприятий, которые проведут в режимах онлайн и офлайн.

80 лет назад, 5 декабря 1941 года, началось контрнаступление советских войск под Москвой. Эта операция открыла счет большим победам Красной армии в Великой Отечественной войне. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики, в воскресенье по случаю этой годовщины молодежь Москвы почтит память защитников Родины. Лидеры общественных организаций, студенты, волонтеры возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

В этот день пройдут концерты, лекции, кинопоказы, другие мероприятия. Так, в библиотеке № 187 в 13:00 состоится презентация "Мы помним!", которая будет посвящена тому, какой след в культуре и искусстве оставила Битва за Москву. А в 15:00 в культурном центре "Зодчие" коллектив "Звуки музыки" даст праздничный концерт "За нами Москва". В программу включены 35 песен, написанные в 1960-1980-е годы. Вход на эти мероприятия свободный.

Музей Героев Советского Союза и России подготовил к 5 декабря комплексную программу мероприятий, посвященную Дню воинской славы. В 12:00 состоится мемориальная акция у памятника рабочим Черемушкинского кирпичного завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В рамках выставки "Они отстояли Москву" в 14:00 пройдет лекция, в ходе которой слушатели познакомятся с галереей портретов участников Битвы за Москву из собрания Музея Героев Советского Союза и России.

Сеть "Москино" организует мероприятие в кинотеатре "Художественный". В программе - первая демонстрация рабочих материалов со съемочной площадки нового фильма Сергея Мокрицкого "Первый "Оскар" и показ легендарного документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой" режиссеров Леонида Варламова и Ильи Копалина.

В музеях Подмосковья в декабре также пройдут мероприятия, посвященные 80-летию контрнаступления советских войск 5 декабря 1941 года. В частности, гости Музея техники Вадима Задорожного смогут увидеть реконструкцию военных действий. Во время посещения площадки, которая располагается в Красногорске на территории музея, зрителям покажут технику времен Великой Отечественной войны: танки Т-26, Т-60, противотанковую пушку 53-К и ротный миномет 82 мм. Памятные мероприятия пройдут также в музейно-выставочном комплексе "Волоколамский кремль", музейном комплексе "Зоя", Военно-техническом музее и в других учреждениях культуры.