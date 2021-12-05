Австралийский регулятор одобрил вакцину от Pfizer для детей от 5 до 11 лет

СИДНЕЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Государственное Управление терапевтических товаров (TGA) Австралии разрешило прививать детей 5-11 лет вакциной производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте регулятора.

"TGA предварительно одобрила применение вакцины для лиц в возрасте 5 лет и старше. Это решение дополняет выданное ранее разрешение использовать <…> эту вакцину для иммунизации лиц 12 лет и старше, а также в качестве бустера для взрослых", - уточнило управление. По его словам, иммунная реакция на применение препарата в возрастной группе от 5 до 11 лет "сравнима с реакцией, которая наблюдалась у взрослых", при этом побочные явления остаются умеренными, а профиль безопасности является высоким.

TGA рекомендовало вводить детям оба компонента вакцины с интервалом не менее чем три недели. Доза препарата будет втрое меньше, чем при иммунизации подростков. Для хранения и перевозки детской вакцины решено использовать емкости с оранжевой крышкой.

Правительство Австралии планирует начать вакцинацию детей 10 января 2022 года, технической консультативной группе по вопросам иммунизации надлежит подготовить к этому сроку клинические рекомендации для практического применения вакцины Pfizer для этой возрастной группы. Власти рассчитывают привить не менее 2,3 млн детей. Минздрав намерен обеспечить поставки детской вакцины в приоритетном порядке, чтобы несовершеннолетние могли получить ее первый компонент до начала нового учебного года 2 февраля 2022 года. Первая партия препарата должна быть доставлена в Австралию в начале января.

В Австралии с населением 25,6 млн человек зарегистрировали 216 579 случаев заражения коронавирусом, 200 137 пациентов выздоровели. 2 043 человека умерли от осложнений, вызываемых инфекцией. Темпы вакцинации в стране считаются одними из самых высоких в мире. 88% граждан и резидентов, подлежащих иммунизации, получили оба компонента препарата от коронавируса, первую прививку сделали 92,8%.