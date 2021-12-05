В России почти в два раза выросло число оформленных патентов на работу для мигрантов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Количество патентов для трудовых мигрантов в России за десять месяцев 2021 года увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные МВД по миграции за январь - октябрь 2021 года, с которыми ознакомился ТАСС.

"За январь - октябрь 2021 года оформлено патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства 1 853 395", - говорится в материалах. При этом за аналогичный период прошлого года это число составило 971 854.

Кроме того, по данным МВД, выросло число иностранных граждан, поставленных на миграционный учет в РФ. Если в прошлом году их число составило 8 327 024, то в этом году оно увеличилось на 2,3 млн и достигло 10 616 980 человек. Также выросло число иностранных граждан, получивших российское гражданство, с 504 782 за десять месяцев прошлого года до 609 905 за аналогичный период 2021 года.

В апреле 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ, положения которого позволили всем иностранным гражданам временно оставаться и работать в стране на законных основаниях. Иностранцам-нарушителям дали возможность урегулировать свой правовой статус без каких-либо санкций. Действие указа неоднократно продлевалось. Льготный режим для иностранцев истек 30 сентября. Мигрантов, которые не урегулировали свой правовой статус, могут выдворить из страны.