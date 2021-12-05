{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России почти в два раза выросло число оформленных патентов на работу для мигрантов

За 10 месяцев года оформлено 1 853 395 разрешений

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Количество патентов для трудовых мигрантов в России за десять месяцев 2021 года увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные МВД по миграции за январь - октябрь 2021 года, с которыми ознакомился ТАСС.

"За январь - октябрь 2021 года оформлено патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства 1 853 395", - говорится в материалах. При этом за аналогичный период прошлого года это число составило 971 854.

Кроме того, по данным МВД, выросло число иностранных граждан, поставленных на миграционный учет в РФ. Если в прошлом году их число составило 8 327 024, то в этом году оно увеличилось на 2,3 млн и достигло 10 616 980 человек. Также выросло число иностранных граждан, получивших российское гражданство, с 504 782 за десять месяцев прошлого года до 609 905 за аналогичный период 2021 года.

В апреле 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ, положения которого позволили всем иностранным гражданам временно оставаться и работать в стране на законных основаниях. Иностранцам-нарушителям дали возможность урегулировать свой правовой статус без каких-либо санкций. Действие указа неоднократно продлевалось. Льготный режим для иностранцев истек 30 сентября. Мигрантов, которые не урегулировали свой правовой статус, могут выдворить из страны.

Теги
Россия
На Гавайи надвигается мощная снежная буря
Ожидается, что порывы ветра будут более 44 м/с
Читать полностью