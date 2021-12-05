На горнолыжном комплексе "Горный воздух" на Сахалине заработали трассы для отдыхающих

ТАСС, 5 декабря. Первые две трассы открыты на горнолыжном комплексе "Горный воздух" на Сахалине, сообщается на его сайте.

"5 декабря на комплексе "Горный воздух" открываются первые трассы! Сегодня для вас частично открыты трассы "Запад верх" и "Юго-Западный серпантин", - говорится в сообщении.

Горнолыжный курорт "Горный воздух" является визитной карточкой Сахалинской области, он известен далеко за пределами региона. Ежегодно значительную часть туристического потока области составляют именно посетители спортивного комплекса.

Территория комплекса составляет 1,3 тыс. га, высота горы "Большевик" - 601 метр над уровнем моря, высота горы "Красная" - 779 метров над уровнем моря. Совокупная длина трасс 35 км, самая длинная - 4,4 км. Вблизи курорта построено 35 отелей.