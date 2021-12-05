В Приамурье в 2021 году благоустроили на 10 территорий больше, чем планировалось

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Благоустройство более чем 70 дворовых и общественных территорий в рамках регионального проекта завершилось в Амурской области. Власти привели в порядок на 10 территорий больше, чем было запланировано, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства области.

"По данным на 1 декабря, в Приамурье в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" благоустроена 71 территория - 56 дворовых и 15 общественных. Это на 10 территорий больше, чем планировалось. Незначительные оставшиеся работы, запланированные на текущий год, будут закончены в течение декабря", - говорится в сообщении.

На реализацию проектов выделили более 508 млн рублей. Из них более 270 млн направили на приведение в порядок дворовых и общественных территорий, еще 112,7 млн - на благоустройство "Бамовского Арбата" в городе Тында и парка в Циолковском.

"Хотел бы обратить внимание специалистов и глав территорий, где уже реализованы проекты благоустройства: очень важно обеспечить сохранность конструкций и облагороженных мест отдыха. В обязательном порядке при проектировании должна быть учтена система видеонаблюдения, а также интегрированная система "Безопасный город". Это принципиально важно", - цитирует пресс-служба губернатора области Василия Орлова.

По данным правительства региона, в рамках проекта до 2025 года в Амурской области будет благоустроено не менее 268 территорий, в том числе не менее 82 общественных.