МЧС предупредило о девятиметровых волнах у берегов Камчатки

ТАСС, 5 декабря. Волны высотой до девяти метров ожидаются в понедельник в акватории Тихого океана и Берингова моря у берегов Камчатки. О штормовом предупреждении сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

"6 декабря в первой половине ночи в акватории Тихого океана в районе 11310 (Алеутский муниципальный округ), а также в акватории Берингова моря в районе 11290 ожидается опасное волнение высотой 8-9 м. Штормовое предупреждение сохранится до вечера, 6 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что населенным пунктам, расположенным на побережье, угрозы нет, но на основании прогноза, а также исходя из многолетних наблюдений в период опасного явления здесь повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями и повреждениями на судах.

"В связи с этим руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, настоятельно рекомендуется принять меры повышенной предосторожности", - добавили в ведомстве.