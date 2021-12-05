Во Владивостоке построят школу и детский сад за 1,4 млрд рублей к 2023 году

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Группа-компаний "DNS Девелопмент" в строительство школы и детского сада во Владивостоке на условиях государственно-частного партнерства вложит в 1,4 млрд рублей. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

"Группа компаний "DNS Девелопмент" впервые в Приморье построит школу и детский сад на условиях государственно-частного партнерства. В строительство вложат около 1,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что проектируемая школа будет трехэтажной и рассчитана на 450 мест, все кабинеты оборудуют современной мебелью и техникой, также построят стадион с беговыми дорожками и площадками для волейбола и баскетбола. Здание детского сада будет двухэтажным и рассчитано на 240 детей. Планируется, что в нем смогут заниматься 12 групп полного дня для детей от 1,5 до 7 лет, также предусмотрена группа для младенцев в возрасте от 2 месяцев до 1,5 лет. Детский сад полностью меблируют и оснастят необходимым оборудованием, будут обустроены игровые площадки для детей разных возрастов, установлено видеонаблюдение. Ввод объектов в эксплуатацию планируется в 2023 году.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что ГЧП-проекты реализуются в рамках концессионных соглашений с администрацией Надеждинского муниципального района при поддержке Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительства Приморского края и АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики".

Государственно-частное партнерство - схема реализации инвестиционных проектов, преимущественно в области инфраструктуры, на взаимовыгодных условиях для бизнеса и государства. Государство получает функционирующий объект, экономя на финансировании его строительства или реконструкции, предприниматели зарабатывают средства на последующей эксплуатации объекта.