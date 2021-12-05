В Крыму впервые с начала октября зарегистрировали менее 400 случаев коронавируса за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в Крыму за сутки составило 391, сообщается в субботу на сайте регионального Минздрава. Это минимум с 1 октября, когда было зарегистрировано менее 400 заразившихся в сутки, - 398.

"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 4 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрирован 391 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 121 552 положительных на COVID-19", - говорится в сообщении. За сутки на коронавирус обследованы 5 558 человек.

По данным Минздрава Крыма, за сутки выздоровели 440 человек, выздоровевших за весь период - 111 017.

Максимальный суточный прирост заразившихся ковидом в Крыму зафиксирован 20 ноября - 886 случаев. С 21 ноября этот показатель начал снижаться, накануне выявили 403 заразившихся.

С 1 декабря благодаря снижению количества выявляемых случаев коронавируса власти Крыма разрешили работу в ночное время заведениям общепита, в которых вакцинацию прошли все сотрудники. Также увеличивается допустимая наполняемость залов в театрах и кинотеатрах с 50% до 70%. С 15 декабря для вакцинированных в возрасте старше 60 лет отменят самоизоляцию и возобновят льготный проезд в общественном транспорте. В республике продолжают действовать QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. Проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.