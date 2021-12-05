Онлайн-сборник с воспоминаниями детей войны появился в проекте Главархива Москвы

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Сборник воспоминаний детей, переживших фашистскую оккупацию, которая продолжалась в Подмосковье с середины октября 1941 до конца января 1942 года, появился в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории" в рамках проекта столичного Главархива "Дневники детей войны". Об этом в воскресенье сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Оккупация Московской области продолжалась с середины октября 1941 до конца января 1942 года. С первых же дней на подмосковной земле захватчики грабили и убивали мирное население - беззащитных и безоружных людей, в том числе женщин, детей, стариков. Об этих преступлениях сложно говорить, но и молчать о них нельзя. Больше полугода назад мы запустили проект "Дневники детей войны", где современные школьники читают воспоминания своих ровесников, которые в далеком 1941 году пережили немецко-фашистскую оккупацию. Мы планируем продолжать проект до 20 апреля, даты завершения битвы под Москвой, а с сегодняшнего дня все записи детей можно не только посмотреть, но и прочитать в отдельном сборнике в виртуальном музее", - сказал начальник Главархива Москвы Ярослав Онопенко, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что также в память о контрнаступлении советских войск под Москвой, которое началось 5 декабря 1941 года, Главархив Москвы и столичный департамент образования и науки опубликовали новые ролики в рамках проекта "Дневники детей войны". Сейчас пользователям доступно почти 60 видео.

"Воспоминания детей, заставших оккупацию, были найдены в начале этого года во время работы над сборником документов "Без срока давности". В нем рассказывается о том, какие злодеяния творили фашисты на подступах к столице. Большинство авторов дневников жили в Солнечногорске и Солнечногорском районе Московской области. Оккупация здесь продолжалась с 23 ноября по 16 декабря 1941 года, именно здесь шли самые ожесточенные бои", - уточняется в материале.

По содержанию дневников детей можно предположить, что большую часть воспоминаний они записали в 1942 году, вскоре после освобождения Подмосковья. Чаще всего ребята рассказывали о повсеместных грабежах и издевательствах над мирными жителями.