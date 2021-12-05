В Нур-Султане прошла церемония возложения венков к мемориалу в честь 28 панфиловцев

НУР-СУЛТАН, 5 декабря. /ТАСС/. Церемония возложения венков к мемориалу в честь Героя Советского Союза Ивана Панфилова и 28 панфиловцев прошла воскресенье в парке "Жеруйык" в столице Казахстана. Сотрудники посольства России в республике, представительства Россотрудничества, офицеры аппарата атташе и горожане почтили память воинов, героически оборонявших Москву в 1941 году в составе 316-й стрелковой дивизии, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Сегодня народы России, Казахстана, других стран отмечают историческую дату - 80-летие с начала наступления Красной армии в Битве под Москвой. Это был пролог нашей Победы в Великой Отечественной войне", - сказал журналистам после церемонии посол России в республике Алексей Бородавкин.

По его словам, сформированные в Казахской ССР части внесли весомый вклад в разгром нацистов под Москвой. "Три полнокровные казахстанские дивизии остановили наступление фашистов на направлениях Малоярославец, Волоколамск и Тула. Именно они повернули вспять нацистское нашествие в Битве под Москвой. Мы пришли к памятнику героям-панфиловцам, чтобы отдать дань памяти и вновь заявить о своем великом долге и благодарности всем тем, кто отдал жизнь за нашу свободу и независимость", - отметил он.

Мемориал воинам-панфиловцам в казахстанской столице открыл в мае 2015 года первый президент страны Нурсултан Назарбаев. В центре мемориала расположен изготовленный из бронзы памятник Панфилову. Рядом с ним установлены плита для возложения венков и 28 стел с медалью "Золотая звезда", на которых указаны имена и годы жизни панфиловцев.

В ноябре 1941 года газета "Красная звезда" опубликовала статьи о бое у разъезда Дубосеково 16 ноября 1941 года. В нем 28 советских солдат из 316-й стрелковой дивизии, которой командовал генерал-майор Ивана Панфилов, остановили наступление превосходящих танковых сил германской армии. Этот бой вошел в историю как подвиг 28 героев-панфиловцев.

Битва под Москвой, происходившая осенью - зимой 1941 года, является одним из решающих сражений Великой Отечественной войны. В ходе нее Красная армия отразила попытку немецких войск захватить столицу и перешла в контрнаступление.