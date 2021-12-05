Работы финского художника Галлен-Каллела представят в Третьяковской галерее в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Масштабная ретроспективная выставка произведений финского художника, видного представителя "золотого века" финского искусства рубежа XIX-XX вв. Аксели Галлен-Каллела (1865-1931) откроется в следующем году в Третьяковской галерее в Москве. Об этом ТАСС сообщила генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Саннамаариа Ванамо.

"Выставка Аксели Галлен-Каллела будет проходить в Третьяковской галерее в Москве. Ее организация стала возможной благодаря сотрудничеству Третьяковской галереи, Музея Атенеум, а также посольства Финляндии в Москве и Института Финляндии в Санкт-Петербурге", - рассказала собеседница агентства.

Согласно информации Музея Атенеум, ретроспективная выставка Аксели Галлен-Каллела (1865-1931) пройдет с 15 апреля по 14 августа 2022 года. Экспозиция охватит все этапы творчества художника: от натурализма до символизма, знаковых пейзажных картин до крупных сюжетов Калевалы и перехода к синтетическому искусству.

Галлен-Каллела стал известен широкой публике как иллюстратор двух ключевых произведений финской литературы - "Калевала" (1920-е) и "Семеро братьев" (1908). В 1898 году он принял участие в выставке финно-русского искусства, организованной Сергеем Дягилевым в особняке Штиглица в Санкт-Петербурге. В 1900 году украсил финский павильон на Всемирной выставке в Париже. В 1914 году состоялась его персональная выставка на Венецианской биеннале. Художника считают основоположником современной финской монументальной живописи. Его работы в области художественного проектирования текстиля, мебели, чеканки металлов, витражей задали направление последующему развитию национального искусства.