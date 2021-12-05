{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Московское метро начали украшать к Новому году

С 6 декабря установят 17 елок на станциях Кольцевой линии
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Вестибюли 56 станций столичного метрополитена, 26 станций Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД), а также шесть автовокзалов будут украшены к Новому году. Об этом в воскресенье сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Традиционно по поручению мэра Москвы в начале декабря мы начинаем украшать к Новому году инфраструктуру и подвижной состав московского транспорта. В первую очередь нарядится мосметро - основной столичный перевозчик. Всего будут украшены вестибюли 56 станций метро, 26 станций МЦК и МЦД и 6 автовокзалов" - сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, с понедельника 17 елок установят на станциях Кольцевой линии. Кроме того, в метро начали украшать кассы и стойки живого общения.

Теги
Россия
Число посещений на портале поставщиков Москвы выросло на 19% в этом году
В 2021 году портал посетили 1,2 млн уникальных пользователей
Читать полностью