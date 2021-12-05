Московское метро начали украшать к Новому году

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Вестибюли 56 станций столичного метрополитена, 26 станций Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД), а также шесть автовокзалов будут украшены к Новому году. Об этом в воскресенье сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Традиционно по поручению мэра Москвы в начале декабря мы начинаем украшать к Новому году инфраструктуру и подвижной состав московского транспорта. В первую очередь нарядится мосметро - основной столичный перевозчик. Всего будут украшены вестибюли 56 станций метро, 26 станций МЦК и МЦД и 6 автовокзалов" - сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, с понедельника 17 елок установят на станциях Кольцевой линии. Кроме того, в метро начали украшать кассы и стойки живого общения.