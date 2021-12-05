В Петербурге более 100 тыс. человек прошли углубленную диспансеризацию после ковида

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Численность жителей Санкт-Петербурга, прошедших углубленную диспансеризацию после перенесенной коронавирусной инфекции, составила более 100 тыс. с 1 июля. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению города.

"В Петербурге углубленную диспансеризацию прошли более 100 тыс. горожан. В углубленной диспансеризации участвуют 82 медицинские организации", - говорится в сообщении. Ранее в комитете по здравоохранению сообщали, что к сентябрю диспансеризацию прошли более 34 тыс. человек.

Программа для переболевших COVID-19 в городе началась 1 июля 2021 года, в ней могут участвовать четыре группы населения через 60 дней после выздоровления от коронавирусной инфекции. В первую входят те, кто имеет два и более хронических неинфекционных заболевания, во вторую - не более одного, эти группы являются первоочередными. В третью входят пациенты, которые не были в поликлинике более двух лет, в четвертую - иные граждане, которые изъявили желание пройти углубленную диспансеризацию.

Основная цель углубленной диспансеризации - профилактика отдаленных осложнений коронавирусной инфекции и тромбообразований, которые могут угрожать жизни. В перечень обследований входит измерение уровня сатурации, проверка склонности к тромбообразованию. Также проводится рентген и КТ легких, анализ крови на различные показатели и тест на толерантность к физической нагрузке.

В Петербурге выявили 799 871 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 739 588 человек (961 за сутки), умерли 26 498 (61 за сутки). За последние сутки в городе выявили 2 420 случаев заражения.