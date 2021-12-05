В Москве возложили цветы к Могиле Неизвестному Cолдату

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестному Cолдату 5 декабря прошла в столице в честь 80-летия битвы за Москву. В мероприятии приняли участие заместитель мэра Петр Бирюков, руководитель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова, волонтеры и горожане.

Участники церемонии возложили также корзины с цветами к памятнику Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову - одному из главных организаторов обороны Москвы, передает корреспондент ТАСС.

"В этом году мы отмечаем 80-ю годовщину начала контрнаступления советских войск в битве за Москву. Именно здесь, под стенами нашего родного города, благодаря силе духа советской армии и москвичей, враг впервые потерпел крупное поражение. Начался долгий и тяжелый путь к победе. Мы чтим подвиг и мужество наших героев-победителей. Для нас важно сохранить память о героях и передать ее младшим поколениям, поэтому в этом году в городе проходит большое количество памятных мероприятий", - сказала ТАСС Драгунова.

Она добавила, что в честь знаменательной даты в городе подготовлены фотовыставки о днях обороны Москвы, на Манежной площади установлена художественная инсталляция, для молодежи организованы экскурсии и интерактивные квесты. "Традиционно в этот день молодежь и волонтеры столицы возлагают цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду как дань памяти и благодарности", - сказала Драгунова.

В России в воскресенье отмечается День начала контрнаступления Красной армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году. 5 декабря является одним из дней воинской славы России, установленных законом, принятом 10 февраля 1995 года Госдумой и подписанном президентом РФ.

Советские войска в ходе Московского сражения перешли 5-6 декабря 1941 года в контрнаступление. Битва под Москвой завершилась полным разгромом гитлеровской группировки, включавшей 11 танковых, четыре моторизованных и 23 пехотных дивизии. Было освобождено более 11 тыс. населенных пунктов. Враг был отброшен от Москвы на 100-250 км из Московской, Калининской, Рязанской, части Смоленской и Орловской областей.