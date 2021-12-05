Число ковидных коек в Пермском крае сократили на 1,2 тыс. за неделю

ПЕРМЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Почти треть коечного фонда для больных коронавирусом в Пермском крае свободна, всего развернуто 3,8 тыс. коек. За неделю число коек было сокращено более чем на 1,2 тыс., сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

"Всего развернуто 3 800 коек, свободен 31%", - рассказали в министерстве, отметив, что неделей ранее было развернуто 5 063 койки.

Так, в городской клинической больнице №2 в Перми сократили 250 коек, в клинической больнице Свердловского района - 200 коек, в Краснокамской городской больнице - 190 коек. Всего в 19 медучреждениях края часть коечного фонда на прошедшей неделе сократили число ковидных коек.

В Пермском крае до 10 января продлили ряд ограничений. Лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию. По требованию Роспотребнадзора в регионе обязали вакцинировать 80% сотрудников ряда организаций, в том числе государственных и муниципальных. Введен бессрочный запрет на проведение массовых физкультурных мероприятий, за исключением матчей и тренировок профессиональных клубов и команд, которые могут проводиться по согласованию с Роспотребнадзором, но не более чем с 50-процентной заполняемостью трибун. Запрещена работа общепита в ночное время.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, Пермский край вышел на плато по коронавирусу - на протяжении месяца ежедневно выявляется порядка 700 случаев заражения коронавирусом. Коллективный иммунитет в регионе составляет более 50%, полный курс вакцинации прошли свыше 1 млн человек.