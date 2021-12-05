В ноябре в мире ковидом заболели на 3 млн больше человек, чем в октябре

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в мире после снижения в первые два месяца осени вновь выросла: в ноябре на планете выявили около 16 млн случаев заражения, что на 3 млн больше, чем в октябре, следует из подсчетов ТАСС.
Несмотря на это, показатели смертности снижаются - в прошлом месяце от ковида умерли около 207 тыс. человек, или на 7 тыс. меньше, чем за месяц до этого. И если в октябре умер каждый 60-й заразившийся, то в ноябре - каждый 77-й.
В ноябре прошлого года заболеваемость в мире находилась примерно на том же уровне, но смертность была выше на треть. ТАСС собрал ключевую статистику пандемии за прошедший месяц.
Эпицентр
Европа стала в ноябре эпицентром распространения коронавирусной инфекции - на нее пришлось около 60% всех зарегистрированных на планете случаев заражения. При этом заболеваемость находится на высоком уровне как в Западной Европе, так и в некоторых странах Восточной, хотя во многих из них пик пришелся на октябрь и сейчас число выявляемых заражений пошло на спад.
Выше всего темпы распространения коронавируса в Германии - за месяц заболеваемость в стране выросла сразу в семь раз. 25 ноября там зафиксировали более 76 тыс. инфицированных, что стало максимумом с начала пандемии и в два с половиной раза превысило показатели прошлого ноября.
Во Франции к концу ноября стали регистрировать свыше 47 тыс. заражений в сутки, а в начале месяца этот показатель был почти в пять раз ниже. В Испании за месяц темпы распространения инфекции выросли в восемь раз, в Италии - в шесть, в Австрии - в четыре, в Нидерландах и Бельгии - втрое, в Греции - вдвое.
В таких восточноевропейских странах, как Чехия и Венгрия, в ноябре число выявляемых случаев достигало 27-28 тыс. в сутки, что для обеих стало абсолютным максимумом.
Высокие показатели
Больше всего заразившихся в ноябре при этом зарегистрировали в США - около 2,6 млн. В Великобритании, как и в России, за месяц выявили более 1,1 млн случаев заражения, но если для Соединенного Королевства это на 10% меньше, чем в октябре, то для РФ - на 12% больше.
В Турции с августа фиксируют свыше 20 тыс. заразившихся коронавирусом в сутки. Однако в прошлом месяце общее число подтвержденных случаев оказалось почти на 20% меньше, чем за месяц до этого.
Смертность
Смертность от ковида выше всего в России, где в ноябре, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, умерли свыше 36 тыс. человек - на 5 тыс. больше, чем в октябре.
На втором месте находятся США, где зафиксировали 31 тыс. летальных исходов, но по сравнению с предыдущим месяцем число смертей снизилось.
Стабильно высокой остается смертность в Индии, где второй месяц подряд от ковида умирают свыше 10 тыс. человек, хотя заболеваемость опустилась до самого низкого значения за год - менее 10 тыс. случаев в сутки.
В Европе самая высокая смертность фиксируется на Украине, где в ноябре от новой инфекции умерли около 18 тыс. человек. В соседней Польше зарегистрировали более 7 тыс. летальных исходов - в пять с половиной раз больше, чем в октябре.
При этом в Великобритании и странах Западной Европы, где охват вакцинацией высок, смертность остается на низком уровне.
Штамм "омикрон"
На прошлой неделе стало известно об обнаружении на юге Африки нового штамма коронавируса, который Всемирная организация здравоохранения обозначила греческой буквой "омикрон". При этом в ВОЗ отмечают в новом штамме большое число мутаций, ряд которых вызывает озабоченность.
На данный момент омикрон-штамм выявлен уже более чем в 40 странах. Только в Африке он обнаружен в Зимбабве, Гане, Ботсване, Нигерии, Мозамбике и Замбии, а эпицентром распространения признана ЮАР - там в последние дни заболеваемость выросла сразу в десять раз.
В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки, а многие ввели обязательный карантин для прибывающих из этого региона.