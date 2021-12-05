В ноябре в мире ковидом заболели на 3 млн больше человек, чем в октябре

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в мире после снижения в первые два месяца осени вновь выросла: в ноябре на планете выявили около 16 млн случаев заражения, что на 3 млн больше, чем в октябре, следует из подсчетов ТАСС. Несмотря на это, показатели смертности снижаются - в прошлом месяце от ковида умерли около 207 тыс. человек, или на 7 тыс. меньше, чем за месяц до этого. И если в октябре умер каждый 60-й заразившийся, то в ноябре - каждый 77-й. В ноябре прошлого года заболеваемость в мире находилась примерно на том же уровне, но смертность была выше на треть. ТАСС собрал ключевую статистику пандемии за прошедший месяц. Эпицентр Европа стала в ноябре эпицентром распространения коронавирусной инфекции - на нее пришлось около 60% всех зарегистрированных на планете случаев заражения. При этом заболеваемость находится на высоком уровне как в Западной Европе, так и в некоторых странах Восточной, хотя во многих из них пик пришелся на октябрь и сейчас число выявляемых заражений пошло на спад.

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Выше всего темпы распространения коронавируса в Германии - за месяц заболеваемость в стране выросла сразу в семь раз. 25 ноября там зафиксировали более 76 тыс. инфицированных, что стало максимумом с начала пандемии и в два с половиной раза превысило показатели прошлого ноября. Во Франции к концу ноября стали регистрировать свыше 47 тыс. заражений в сутки, а в начале месяца этот показатель был почти в пять раз ниже. В Испании за месяц темпы распространения инфекции выросли в восемь раз, в Италии - в шесть, в Австрии - в четыре, в Нидерландах и Бельгии - втрое, в Греции - вдвое. В таких восточноевропейских странах, как Чехия и Венгрия, в ноябре число выявляемых случаев достигало 27-28 тыс. в сутки, что для обеих стало абсолютным максимумом. Высокие показатели Больше всего заразившихся в ноябре при этом зарегистрировали в США - около 2,6 млн. В Великобритании, как и в России, за месяц выявили более 1,1 млн случаев заражения, но если для Соединенного Королевства это на 10% меньше, чем в октябре, то для РФ - на 12% больше. В Турции с августа фиксируют свыше 20 тыс. заразившихся коронавирусом в сутки. Однако в прошлом месяце общее число подтвержденных случаев оказалось почти на 20% меньше, чем за месяц до этого. Смертность Смертность от ковида выше всего в России, где в ноябре, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, умерли свыше 36 тыс. человек - на 5 тыс. больше, чем в октябре.

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