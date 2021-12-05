В Петербурге вакцинировались от COVID-19 более 705 тыс. жителей старше 60 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Количество петербуржцев старше 60 лет, вакцинированных от новой коронавирусной инфекции, превысило 705 тыс. человек, сообщила в воскресенье пресс-служба комитета по здравоохранению города. Ранее председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил, что в городе проживают 1,28 млн пожилых людей.

"Всего в нашем городе провакцинированы: 705 168 лиц старше 60 лет, 95 507 медицинских работников, 89 974 работника образования, 23 161 социальный работник и 47 457 сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, за пятницу общее количество выполненных инъекций составило более 37,8 тыс., что сравнимо с максимальными значениями ноября. Ранее комитет по здравоохранению сообщил, что в Петербурге вакцинировано от COVID-19 почти 56% взрослого населения.

Согласно распространенной пресс-службой администрации города справке о показателях эпидемической ситуации, всего с начала массовой вакцинации в Петербурге сделали прививку первым компонентом более 2,1 млн человек, более 2,3 млн завершили цикл вакцинации. В городе работают 185 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций, запас вакцины составляет 716 625 доз.