Вспышку ковида зафиксировали на круизном лайнере в США

ТАСС, 5 декабря. По меньшей мере 10 человек на борту круизного лайнера американской компании Norwegian, прибывающего в порт города Новый Орлеан (штат Луизиана) в США, получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом говорится в заявлении департамента здравоохранения штата, опубликованном в субботу.

"На круизном лайнере компании Norwegian, прибывающем на этих выходных в Новый Орлеан, выявлены 10 случаев заражения коронавирусом среди членов экипажа и пассажиров", - указано в сообщении.

Были приняты меры по сдерживанию вспышки и недопущению дальнейшего распространения вируса. "Каждый человек на борту пройдет тестирование на коронавирус перед высадкой, - говорится в заявлении. - Получившие положительный результат теста на коронавирус либо отправятся домой на личном автомобиле, либо самоизолируются в соответствии с рекомендациями ЦКПЗ (федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США - прим. ТАСС) в помещениях, предоставленных компанией Norwegian".

Отмечается, что на борту лайнера, отбывшего из Нового Орлеана 28 ноября, находятся более 3,2 тыс. человек. На пути своего следования судно останавливалось в Белизе, Гондурасе и Мексике.