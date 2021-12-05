Умер поэт и журналист Сергей Крылов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российский поэт и журналист Сергей Крылов умер в возрасте 80 лет 30 ноября. Об этом в воскресенье сообщается на сайте "Комсомольской правды".

"30 ноября в возрасте 80 лет умер известный бард и журналист Сергей Крылов. <…> Мы потеряли душевного друга и коллегу. Светлая тебе память, Сергей", - говорится в сообщении.

Обстоятельства смерти поэта не приводятся.

Сергей Крылов родился 25 августа 1961 года в Туле. Автор более 100 песен, наиболее знаменитые из них - "Песня о маленьком трубаче" и "Зимняя сказка". Также работал журналистом в "Комсомольской правде". Первое публичное выступление как шоумена состоялось 1 апреля 1987 в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького на праздновании Дня смеха. Первый телевизионный эфир в программе "Утренняя почта" с песней "Черное море" (октябрь 1987).