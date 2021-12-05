В Сенегале выявили первого инфицированного омикрон-штаммом коронавируса

ПРЕТОРИЯ, 5 декабря. /ТАСС/. Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса SARS-CoV-2 выявлен в Сенегале. Об этом сообщило в воскресенье Агентство печати Сенегала со ссылкой на национальный Институт медицинских исследований и эпидемиологического надзора и обучения.

"Омикрон-штамм обнаружен у туриста в столице страны Дакаре", - говорится в заявлении института. Согласно предоставленной информации, речь идет о 58-летнем мужчине, который прибыл в Сенегал из одной из стран Западной Африки. Инфицированный, у которого нет видимых симптомов заболевания COVID-19, помещен в карантин.

Сенегал стал очередной страной Африки, на территории которой обнаружен омикрон-штамм. Наибольшее число инфицированных этим вариантом коронавируса выявлено на текущий день в ЮАР.

Всемирная организация здравоохранения 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки в начале минувшего месяца, греческой буквой "омикрон". В ее заявлении говорилось, что у этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность. В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки. К настоящему времени омикрон-штамм был выявлен более чем в 40 странах.