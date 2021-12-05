Членам ОНК с 6 декабря разрешат покамерный обход заключенных московских СИЗО

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Руководство управления ФСИН Москвы с 6 декабря снова разрешит членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) покамерный обход заключенных столичных следственных изоляторов. Об этом заявил председатель столичной ОНК Георгий Волков, слова которого приводятся в публикации "Газеты ОНК".

"В Москве с понедельника в учреждениях УФСИН России по Москве открывается покамерный обход", - сказал Волков.

Из-за распространения коронавирусной инфекции весной 2020 года по предписанию главного санитарного врача были введены ограничительные меры в СИЗО. В частности, наблюдателям запретили покамерный обход заключенных. Они имели возможность общаться с арестантами только после того, как последних выводили из камер. Беседа правозащитников с тем или иным заключенным проходила в специальном помещении через стекло. В последнее время члены ОНК не раз заявляли, что действующие ограничительные меры необходимо ослабить, в том числе из-за хороших темпов вакцинации среди арестованных.

Волков отметил важность принятого решения о снятии ограничений. "Благодаря покамерному обходу правозащитники смогут поговорить с большим количеством заключенных, узнать о возможных нарушениях их прав и оперативно решить беспокоящие их вопросы", - сказал председатель комиссии.