На волгоградской трассе из-за обильного снегопада затруднен проезд

ВОЛГОГРАД, 5 декабря. /ТАСС/. На автодороге Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград из-за обильного снегопада затруднен проезд большегрузов. На месте работают 16 единиц дорожной техники, проводится очистка трассы и обработка проезжей части пескосоляной смесью, сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"По данным ФКУ "Упрдор Москва - Волгоград", в настоящее время на трассе Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград, где из-за обильного снегопада был затруднен проезд большегрузов, работает 16 единиц дорожной техники (комбинированные дорожные машины погрузчики, грейдер и МТЗ). Проводится очистка трассы и обработка проезжей части пескосоляной смесью. Помимо этого, дорожные бригады помогают тяжелым фурам преодолеть крутые подъемы, в связи с чем на отдельных участках трассы скорость движения снижена. Проезд обеспечен в штатном режиме", - сказали в пресс-службе, добавив, что на месте находится представитель районной администрации.

По данным регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства, в течение последних суток на территории области наблюдались осадки в виде мокрого снега и туман. На региональных участках трасс работало больше 40 единиц техники, использовано более 400 тонн противогололедных реагентов, сейчас наибольшее количество спецмашин задействовано в Кумылженском, Котовском и Серафимовичском районах.