Матвиенко: Россия против навязывания чуждых ей ценностей, включая повестку ЛГБТ-сообществ

МАНАМА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия придерживается своих национальных ценностей, во главе которых стоит традиционная семья и забота о детях, и считает неприемлемым навязывание чуждых для страны ценностей, включая защиту прав ЛГБТ-сообществ и признание разных гендеров. Об этом заявила в воскресенье председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой Консультативного совета Национального собрания королевства Бахрейн Али Бен Салехом Ас-Салехом.

"Мы против того, чтобы нам навязывали и политизировали правочеловеческую тематику, чтобы нам навязывали стандарты или ценности, которые не соответствуют нашим национальным интересам, в частности продвижение повестки ЛГБТ-сообщества, защита прав сексуальных меньшинств, признание разных гендеров. Их в Европе уже 85", - сказала спикер Совфеда в ходе встречи.

Она подчеркнула, что в Конституции России прописаны традиционные национальные ценности - "традиционная семья, приоритет семьи и детей". "Мы не приемлем такого рода навязывание чуждых нам стандартов и в их понимании ценностей", - добавила Матвиенко.

Председатель верхней палаты парламента отметила, что в ряде стран доходит до абсурда, когда при формировании правительства устанавливаются квоты на обязательное присутствие в его составе трансгендера или представителя ЛГБТ-сообщества. "Не по профессиональным качествам формируется правительство, а в таком духе. Или принимаются решения, скажем, на Нью-Йоркской бирже, что те, кто будет котироваться, в Советах директоров этих предприятий должны быть представители ЛГБТ-сообщества. Это такое уже навязывание и на государственном уровне и даже вмешательство в частный бизнес", - сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что для России это "абсолютно не приемлемая идеология". "Я надеюсь, вы тоже разделяете эту точку зрения", - сказала она, обращаясь к своему бахрейнскому коллеге.