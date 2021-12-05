На курорте "Эльбрус" появится парковка на 800 мест и сервисный центр

НАЛЬЧИК, 5 декабря. /ТАСС/. Парковка на 800 мест будет оборудована на курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии, также планируется построить сервисный центр и благоустроить территории, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

"Инфраструктурное строительство остается одним их приоритетных направлений развития курорта. Кавказ.РФ приступает к проектированию сети электроснабжения, сервисного центра, дополнительной парковки на 800 машиномест и благоустройства территорий. Строительные работы планируется начать уже в предстоящем году", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на Эльбрусе стартовал горнолыжный сезон. К началу сезона приобретена система искусственного оснежения лыжных трасс. Открыта зона катания от станции "Кругозор" до "Гарабаши", обустроены лыжные трассы различных уровней сложности. На курорте работают центры проката и ремонта снаряжения, оборудования, создана собственная аварийно-спасательная служба курорта, на каждой станции открыты кафе с панорамным обзором Кавказского хребта, в общественных местах доступен Wi-Fi. Обслуживание на кассе и посадка на канатные дороги возможны только при наличии средств индивидуальной защиты.

В высокий сезон планируется открытие трех очередей самой высокогорной канатной дороги в России. Это трассы повышенного уровня сложности, на высоте 3 500 м со станции "Мир" к "Кругозору" - синяя и красная трассы по 2 км каждая, на высоте 3 847 м - красная трасса длиной 1,2 км. Запланировано открытие детского учебного склона Saby Park.

О курорте

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В 2015 году на курорте была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе (3 847 м). Эльбрус - самая высокая вершина Европы (5 642 м), популярен как круглогодичный курорт.