План по вакцинации от ковида в Калужской области выполнили более чем на 80%

ТАСС, 5 декабря. План по вакцинации от коронавирусной инфекции в Калужской области, в которой проживает почти 1,1 млн человек, выполнен на 81,03%. Всего в регионе привито свыше 520 тыс. человек, сообщает в воскресенье региональный Минздрав.

"Цель по вакцинации - привить 650 240 человек, всего вакцинировано 81,03% от плана. Уровень привитых в Калуге - 74,87%", - сообщает Минздрав.

По данным ведомства, ежедневно в регионе вакцинируется более 3 тыс. человек, в выходные дни этот показатель снижается примерно вдвое. С 15 декабря в Калужской области посещение театров, кафе, фитнес-центров и спортивных центров будет возможно только при предъявлении QR-кода о вакцинации или справки о перенесенном заболевании. В регионе введен удаленный режим работы для лиц старше 60 лет, беременных и лиц, имеющих хронические заболевания.

С начала пандемии в Калужской области выявлено более 60 тыс. случаев заражения коронавирусом, всего выздоровели 56 тыс. человек, 1 063 пациента умерли.