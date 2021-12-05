Новые власти Чехии откажутся от обязательной вакцинации от коронавируса пенсионеров

ПРАГА, 5 декабря. /ТАСС/. Правительство премьер-министра Чехии Петра Фиалы, составленное победившими на недавних парламентских выборах в стране политическими партиями, которое в ближайшие дни будет назначено президентом республики Милошем Земаном, выступает против обязательной вакцинации от ковида пенсионеров и представителей определенных профессий, как того требует подавший в отставку кабмин и.о. премьер-министра Андрея Бабиша. Об этом заявил в воскресенье журналистам кандидат на пост министра труда и социальных дел республики, христианский демократ Мартин Юречка, вошедший в состав нового правительства и ожидающий формального утверждения Земаном.

"Наше правительство отменит готовящееся [действующим пока правительством Бабиша] распоряжение об обязательной вакцинации [от ковида] жителей Чехии старше 60 лет [и представителей определенных профессий]", - отметил он. Мера новым властям республики представляется неэффективной, и прививки граждане должны делать на основе принципа добровольности, считают они.

Борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Чехии ее новые власти, по словам будущего министра, намерены вести ужесточением административных санкций к нарушителям действующих в стране мер эпидемиологической безопасности, включая обязанность ношения медицинских масок в общественных местах. Тем не менее, как отметил Юречка, будущее правительство премьера Фиалы готово рассмотреть коллективные обращения в кабмин представителей отдельных профессий по поводу проведения обязательной вакцинации в их отраслях.

Действующий министр здравоохранения Адам Войтех проинформировал 3 декабря, что его ведомство в ближайшее время выпустит распоряжение об обязательной вакцинации от ковида жителей страны старше 60 лет, а также медиков, сотрудников служб социальной опеки, пожарных и полицейских. Оно должно быть опубликовано в своде законодательных актов республики уже на предстоящей неделе. Обязательная вакцинация им будет предписана с 1 марта 2022 года.

Минздрав, согласно Войтеху, выпускает распоряжение по поручению правительства в связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в Чехии. Республика, население которой составляет около 10,7 млн жителей, в пересчете на количество населения вышла на одно из первых мест по числу новых случаев заражения коронавирусом в Евросоюзе.